Roma: contatti continui per Rios, Wesley e Ferguson: la situazione

Le ultime in casa giallorossa

In casa Roma è tempo di acquisti: nelle ultime ore sono stati continui i contatti per i tre giocatori da portare in giallorosso (e in tempi ragionevoli).

Massara ha parlato con gli agenti e intermediari dei tre calciatori per poter avanzare le trattative.

Per Ferguson del Brighton si procede con il prestito.

Mentre per Wesley e Rios, dati i costi alti (superiori ai 25 milioni a testa) la proprietà dovrà decidere se fare un investimento importante per entrambi o intanto puntare su uno dei due, per poi valutare con più calma la seconda operazione a centrocampo (dove c’è sempre El Aynaoui in lista, anche se per ora non ci sono stati avanzamenti diretti).