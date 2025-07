La Roma punta a chiudere almeno tre acquisti nei prossimi giorni: la situazione

Le ultime in casa giallorossa

La volontà della Roma è chiara. Chiudere entro la fine di questa settimana – 13 luglio – almeno tre dei quattro giocatori in trattativa e regalare, così, a Gasperini i primi volti per la prossima stagione.

Come detto nelle ultime ore, le trattative più concrete sono quelle che riguardano l’esterno e il centrocampo. Si tratta di Wesley (per il quale ora si lavorerà per chiudere la trattativa senza l’ausilio dell’Everton).

A centrocampo è invece Rios del Palmeiras il preferito dell’allenatore, ma i costi tra cartellino e ingaggio sono alti. La novità è invece Neil El Aynaoui del Lens, che piace: la richiesta dei francesi, però, è di 30 milioni di euro.

Infine in attacco Evan Ferguson del Brighton è una possibilità perché arriverebbe in prestito: l’irlandese è stato proposto e la dirigenza lo sta valutando.

La Roma sta lavorando anche a due cessioni: Shomurodov in Turchia (al Basaksehir) e Paredes al Boca Juniors.