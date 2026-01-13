Roma, rilancio per Malen dell’Aston Villa: cauta fiducia per la chiusura dell’affare
La Roma ha rilanciato l’offerta dell’Atletico Madrid per arrivare a Malen: c’è cauta fiducia per la buona riuscita dell’operazione
La Roma ha rilanciato l’offerta dell’Atletico Madrid per arrivare a Donyell Malen dell’Aston Villa.
L’affondo dei giallorossi può essere ora decisivo per la buona riuscita dell’affare, per cercare di allontanare l’Atletico Madrid che si è inserita nella corsa al giocatore.
Cauta fiducia nella società italiana di essere davanti al traguardo finale per portare l’ex Dortmund alla corte di Gasperini.
Nuovi aggiornamenti, come detto da Valentina Mariani di Sky Sport, sono attesi nelle prossime ore.