Roma, Marash Kumbulla vuole rimanere in giallorosso

Marash Kumbulla vuole rimanere a Roma. Il difensore albanese, reduce dal prestito all’Espanyol, vuole convincere Gasperini

Marash Kumbulla ha un obiettivo per l’estate: riprendersi la Roma. Il difensore albanese, reduce dall’esperienza in prestito all’Espanyol, vuole aggregarsi ai compagni in vista del ritiro del prossimo 13 luglio e provare a convincere Gasperini. Successivamente, il giocatore valuterà eventuali offerte da squadre di pari livello.

