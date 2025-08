Roma, Ghilardi è un nuovo difensore giallorosso: è ufficiale

La Roma ha annunciato l’arrivo del difensore Daniele Ghilardi dal Verona, è ufficiale: il comunicato del club giallorosso

Dopo le visite mediche svolte nella giornata di venerdì 1 agosto, sabato 2 è arrivata l’ufficialità di Daniele Ghilardi alla Roma.

Il difensore italiano classe 2003 arriva dal Verona e vestirà la maglia numero 87.

Di seguito il comunicato del club giallorosso: “Il difensore classe 2003 arriva in giallorosso dopo aver collezionato 24 presenze in Serie A nella stagione 2024-25. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Ghilardi ha poi proseguito il proprio percorso professionistico con le maglie del Mantova, della Sampdoria e del Verona. Daniele ha inoltre rappresentato l’Italia in diverse selezioni giovanili, prendendo parte al Mondiale Under 20 del 2023, in cui la nostra rappresentativa ha raggiunto la finale e ai recenti Europei Under 21 in Slovacchia, disputati insieme ai romanisti Baldanzi e Pisilli“.

E continua: “Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2030. Ghilardi indosserà la maglia numero 87. Benvenuto alla Roma, Daniele!“.

Dopo una trattativa durata giorni, Daniele Ghilardi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’operazione si è chiusa per 10,5 milioni di euro più bonus.

Il difensore classe 2003 ha raccolto 24 presenze nell’ultima stagione in Serie A, tutte con la maglia del Verona.