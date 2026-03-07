Roma, riscattato Daniele Ghilardi: 7.5 milioni all’Hellas Verona
La Roma riscatta Daniele Ghilardi. Con il punto ottenuto con la Juventus, sono maturate le condizioni per il riscatto del giocatore dal Verona
La Roma riscatta Daniele Ghilardi. I giallorossi hanno acquistato a titolo definitivo il difensore dall’Hellas Verona per 7.5 milioni di euro.
Le condizioni per il riscatto sono maturate dopo il punto ottenuto contro la Juventus lo scorso 1 marzo. In estate, Roma e Verona aveva stipulato un accordo secondo il quale i giallorossi avrebbero dovuto riscattare a titolo definitivo il classe 2003 al primo punto ottenuto a marzo.
Dopo un periodo di rodaggio, Ghilardi ha guadagnato la fiducia di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime 9 partite di campionato, l’allenatore della Roma ha sempre puntato sul giocatore che, in totale, ha collezionato 13 presenze in Serie A.
Il 23enne è sceso in campo in 3 match di Europa League contro Midtjylland, Stoccarda e Panathinaikos e ha giocato 90 minuti nella sconfitta per 3-2 in Coppa Italia contro il Torino.