La Roma riscatta Daniele Ghilardi. I giallorossi hanno acquistato a titolo definitivo il difensore dall’Hellas Verona per 7.5 milioni di euro.

Le condizioni per il riscatto sono maturate dopo il punto ottenuto contro la Juventus lo scorso 1 marzo. In estate, Roma e Verona aveva stipulato un accordo secondo il quale i giallorossi avrebbero dovuto riscattare a titolo definitivo il classe 2003 al primo punto ottenuto a marzo.

Dopo un periodo di rodaggio, Ghilardi ha guadagnato la fiducia di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime 9 partite di campionato, l’allenatore della Roma ha sempre puntato sul giocatore che, in totale, ha collezionato 13 presenze in Serie A.

Il 23enne è sceso in campo in 3 match di Europa League contro Midtjylland, Stoccarda e Panathinaikos e ha giocato 90 minuti nella sconfitta per 3-2 in Coppa Italia contro il Torino.