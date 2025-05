Gasperini ha scelto il club giallorosso: le ultime

Nonostante il tentativo della Juventus nelle ultime ore, Gian Piero Gasperini ha mantenuto la parola data alla Roma.

Mancano ora da definire gli ultimi dettagli, ma la decisione è stata presa: l’ormai ex allenatore dell’Atalanta siederà sulla panchina del club giallorosso.

Nella giornata di oggi, venerdì 30 maggio, i tifosi dell’Atalanta avevano fatto un tentativo per cercare di convincere l’allenatore a rimanere a Bergamo: “Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città”.

La scelta di Gasperini, però, non cambia: la firma con la Roma non è mai stata così vicina.