Roma, si va verso la risoluzione con Ghisolfi

Il dirigente è pronto a salutare la Roma

La strada presa della Roma e da Florent Ghisolfi, alla fine, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere quella della risoluzione del contratto. Il dirigente, dunque, saluterà la società giallorossa.

Nella giornata di oggi, 16 giugno, sono circolate alcune voci su un sorprendente divorzio tra la società e il direttore sportivo giallorosso. Ecco quindi l’addio tra le due figure.

La conferma potrebbe arrivare durante la conferenza stampa in cui sarà presentato Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore giallorosso, fissata per martedì 17 giugno.

Ghisolfi è arrivato a Roma nel 2022 dopo l’esperienza biennale come direttore sportivo al Nizza.