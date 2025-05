I club biancoblu continua a non voler trattare con i giallorossi: la situazione

La Roma ci prova ancora per Fabregas, il Como continua a fare muro. Non ci sono margini per una trattativa che potrebbe portare l’allenatore spagnolo sulla panchina dei giallorossi.

Già nei giorni scorsi la Roma aveva provato ad avere un contatto diretto il Como per provare ad avere una risposta positiva.

In tal senso, però, non c’erano stati spiragli così come avvenuto per il Bayer Leverkusen. Il Como, infatti, sta già preparando la prossima stagione con l’allenatore spagnolo e non vuole trattare, o comunque farne una questione economica, per cederlo.

La posizione dei biancoblu è chiara e netta: l’obiettivo è tenere Fabregas sulla panchina. Allo stesso tempo, nella lista della dirigenza giallorossa per il successore di Ranieri non rientrano né sono stati contattati Pioli, Allegri, Sarri, Mancini e Nuno Espirito Santo.