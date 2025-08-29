Roma, un’alternativa a George può essere Dominguez del Bologna
La Roma sta continuando a lavorare sul mercato: un nuovo nome è quello di Benjamin Dominguez del Bologna
Continua a essere più vivo che mai il calciomercato della Roma, che è ancora alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo.
Dopo il no di Sancho, i giallorossi stanno continuando a trattare per Tyrique George, classe 2006 del Chelsea.
Nel vaglio delle alternative rientra anche Benjamin Dominguez, argentino classe 2003 del Bologna per il quale la Roma ha chiesto informazioni.
Il giocatore, sul quale c’è da tempo anche l’attenzione del Lione dalla Francia, potrebbe uscire in questi ultimi giorni di mercato.