Roma, si avvicina Bailey: contatti continui con l’Aston Villa

Gianluca Di Marzio 18 Agosto 2025
Leon Bailey con la maglia dell'Aston Villa (IMAGO)
Non si ferma il mercato della Roma: i giallorossi si avvicinano a Bailey, contatti continui con l’Aston Villa

Se da un lato è saltato il trasferimento di Jadon Sancho, la Roma si avvicina a Leon Bailey dell’Aston Villa.

Contatti continui tra il club giallorosso e quello inglese per trovare l’intesa definitiva.

L’operazione non è ancora chiusa, ma i due club sono ora sempre più vicini.

Il giamaicano era arrivato in Premier League nell’agosto del 2021 dal Bayern Leverkusen per circa 32 milioni di euro.