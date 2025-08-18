Roma, si avvicina Bailey: contatti continui con l’Aston Villa
Non si ferma il mercato della Roma: i giallorossi si avvicinano a Bailey, contatti continui con l’Aston Villa
Se da un lato è saltato il trasferimento di Jadon Sancho, la Roma si avvicina a Leon Bailey dell’Aston Villa.
Contatti continui tra il club giallorosso e quello inglese per trovare l’intesa definitiva.
L’operazione non è ancora chiusa, ma i due club sono ora sempre più vicini.
Il giamaicano era arrivato in Premier League nell’agosto del 2021 dal Bayern Leverkusen per circa 32 milioni di euro.