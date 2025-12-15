Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, anche Ekhator e Beto in lista per l’attacco

Gianluca Di Marzio 15 Dicembre 2025
Jeff Ekhator (IMAGO)

In cerca di un centravanti, la Roma ha aggiunto alla lista dei giocatori che piacciono anche Ekhator del Genoa e Beto dall’Everton

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo due sconfitte consecutive in Serie A, è tornata alla vittoria. Ancora una volta per 1-0, contro il Como è bastato il gol di Wesley.

Per gennaio i giallorossi continuano a cercare un centravanti, dal momento che fin ora Ferguson Dovbyk non hanno dato le dovute garanzie.

Oltre a Joshua Zirkzee, sono due i nomi nuovi sul taccuino della dirigenza giallorossa: il giovane Ekhator del GenoaBeto dell’Everton.

Due profili diversi, uno molto giovane, l’altro più esperto, che potrebbero però andare a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Gasperini.