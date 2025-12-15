Roma, anche Ekhator e Beto in lista per l’attacco
In cerca di un centravanti, la Roma ha aggiunto alla lista dei giocatori che piacciono anche Ekhator del Genoa e Beto dall’Everton
La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo due sconfitte consecutive in Serie A, è tornata alla vittoria. Ancora una volta per 1-0, contro il Como è bastato il gol di Wesley.
Per gennaio i giallorossi continuano a cercare un centravanti, dal momento che fin ora Ferguson e Dovbyk non hanno dato le dovute garanzie.
Oltre a Joshua Zirkzee, sono due i nomi nuovi sul taccuino della dirigenza giallorossa: il giovane Ekhator del Genoa e Beto dell’Everton.
Due profili diversi, uno molto giovane, l’altro più esperto, che potrebbero però andare a rinforzare il reparto offensivo della squadra di Gasperini.