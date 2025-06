Roma, nodo plusvalenze: contatti continui con il Besiktas per la cessione di Abraham

La Roma e il Besiktas proseguono i contatti per il trasferimento di Abraham in Turchia. I giallorossi lavorano per completare la trattativa in tempo

Contatti continui tra Roma e Besiktas per il trasferimento in Turchia di Tammy Abraham. I giallorossi puntano a chiudere la trattativa entro la mezzanotte di oggi, 30 giugno, per risolvere il nodo plusvalenze legato al fair play finanziario. Il club capitolino dovrebbe riuscire a concludere l’affare nei tempi prestabiliti, così da non incappare in sanzioni.

In casa Roma, l’uscita di Abraham è l’unica pista ancora viva. Per questo motivo, i giallorossi proseguono in modo intenso i contatti con il Besiktas.

L’attaccante inglese è reduce dalla stagione con la maglia del Milan. In rossonero, l’ex Chelsea ha totalizzato 44 presenze, 10 gol e 7 assist.

Lo scorso gennaio, Abraham ha vinto la Supercoppa Italiana con il Milan. Il classe 1997 ha segnato il gol decisivo nella finale contro l’Inter.