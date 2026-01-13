Robinio Vaz ha confermato il sì alla Roma: ora la formalizzazione dell’affare, poi l’arrivo
La Roma continua a lavorare su Robinio Vaz, giocatore del Marsiglia: passi importanti nella trattatativa per il giovane attaccante classe 2007
Anche nella mattinata di martedì 13 gennaio, Robinio Vaz ha confermato il suo “sì” alla Roma.
Ora si aspetta solo la formalizzazione della trattativa, con il classe 2007 che potrà poi viaggiare in Italia.
Tutto definito invece tra i due club (Roma e Marsiglia), per un’operazione da 25 milioni di euro (bonus compresi). Decisivo il blitz di Massara a Parigi avvenuto lunedì 12 gennaio con gli agenti e la famiglia del giocatore.
Colpo importante raccontato passo dopo passo in questi giorni per i giallorossi, che si sono assicurati un investimento importante per il presente e per il futuro.