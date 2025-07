Ricci-Milan, confermate le visite mediche per giovedì

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan: giovedì 3 luglio le visite mediche

Samuele Ricci è sempre più vicino al diventare un nuovo centrocampista del Milan.

Il giocatore del Torino arriverà a Milano mercoledì 2 luglio, per poi svolgeere le visite mediche di rito nella giornata di giovedì, come vi avevamo raccontato in questi giorni.

Dopodiché ci saranno la firma e l’annuncio del classe 2001, pronto a diventare un nuovo rinforzo in mezzo al campo per la rosa di Massimiliano Allegri.

Ricordiamo che l’accordo tra i due club è stato trovato su una cifra intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi.

Milan, giovedì le visite di Ricci

Dopo una lunga trattativa, è ormai tutto fatto tra Milan e Torino per Samuele Ricci. Il capitano dei granata, che è da mesi anche stabilmente nel giro della Nazionale maggiore, sta per diventare un nuovo giocatore del Milan.

Rossoneri che stanno puntando molto in questa campagna acquisti di rinforzare il centrocampo. In attesa di Luka Modric, che arriverà dopo il Mondiale per Club, il club sta insistendo ancora anche su Ardon Jashari, centrocampisa del Club Bruges per il quale la squadra allenata da Allegri è arrivata a offrire 30 milioni di euro.