Milan, nuovi contatti per Retegui. C’è anche Vlahovic

La situazione per il reparto offensivo in casa Milan

Il “nuovo” Milan di Massimiliano Allegri vuole rinforzare quanto più possibile la rosa in vista della prossima stagione.

Per la fase offensiva ci sono stati nuovi contatti per Mateo Retegui: l’attaccante dell’Atalanta rimane il primo nome della lista. E ci sono buone chance per lui.

C’è anche Vlahovic della Juventus, ma rimane il nodo dell’ingaggio elevato.

Il serbo ritroverebbe proprio Allegri dopo l’esperienza in bianconero.