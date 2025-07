Santi Cazorla, dopo aver aiutato “il suo” Real Oviedo a tornare in La Liga, ha firmato il rinnovo di contratto: è ufficiale

“Con questo rinnovo, il simbolo ed emblema di Oviedo dimostra che i sogni, se inseguiti con il cuore, diventano realtà“. Con questo messaggio il Real Oviedo ha annunciato il rinnovo del proprio centrocampista, Santi Cazorla.

Dopo aver aiutato il suo club a centrare una storica promozione ne LaLiga ai playoff contro il Mirandes, non si separeranno le strade dell’ex Arsenal e del club spagnolo.

L’ormai 40enne continuerà dunque l’avventura nel suo club del cuore, in quella che sarà la sua terza stagione dal ritorno al club nel 2023.

“Grazie per continuare a credere, Santi. Grazie per continuare a sognare con noi“, ha scritto il club sui propri canali ufficiali.

Real Oviedo, ufficiale il rinnovo di Cazorla

Questo l’intero comunicato diffuso dal club sul centrocampista spagnolo: “Il Real Oviedo e Santi Cazorla hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto dell’asturiano fino alla stagione 2025/26, il che significa che il nativo di Fonciello continuerà a indossare la maglia della sua vita al ritorno della sua squadra in Prima Divisione. Il centrocampista del Carbayón, tornato a Oviedo due estati fa, quando molti non se lo aspettavano, è stato una figura chiave fin dal suo arrivo, apportando esperienza e mettendo la sua passione e dedizione al servizio di una squadra e di una città che lo hanno visto nascere calcisticamente“.

E continua: “In questo modo, il Real Oviedo si assicura la guida di un calciatore che incarna come pochi altri i valori del Club, sia dentro che fuori dal campo. Santi Cazorla inizierà così la sua terza stagione dopo il suo ritorno nell’estate del 2023, collezionando cinque gol e cinque assist in 35 partite. I tifosi potranno ancora una volta godere del suo calcio, del suo impegno e della sua magia nell’anno del suo ritorno tra i grandi. Perché se c’è qualcuno che merita di vivere questo momento in casa, è lui“. Un annuncio che è a tutti gli effetti una dedica e un attestato di stima per il proprio giocatore.