Roma, Raspadori non apre ancora all’addio all’Atletico. Le ultime su Malen

Non è ancora arrivata la svolta nella trattativa Roma-Atletico per Raspadori, che ha preso ancora tempo: nel frattempo i giallorossi lavorano alla pista Malen

Tra le squadre più attive di questa sessione invernale di calciomercato c’è senza dubbio la Roma, alla ricerca di nuovi attaccanti da mettere a disposizione di Gasperini.

Sul fronte Raspadori non arrivano novità visto che il giocatore italiano non ha ancora aperto al trasferimento. La volontà dell’italiano, ribadita anche con Simeone, è quella di voler restare in Spagna.

I giallorossi non si sono però tirati fuori dalla corsa, che vede tra le squadre in lizza anche il Napoli con l’offerta di un prestito e l’Atalanta con un’operazione a titolo definitivo.

Nel frattempo però Massara e il club stanno lavorando anche ad altre alternative come quella di Donyell Malen, attaccante olandese dell’Aston Villa che può ricoprire più ruoli in avanti. Su di lui restano attive anche Napoli e Juventus.