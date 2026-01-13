Atalanta, Raspadori è arrivato in Italia | FOTO
Le prime immagini in nerazzurro di Giacomo Raspadori
L’Atalanta accoglie Giacomo Raspadori. Dopo la parentesi spagnola con l’Atlético Madrid, l’attaccante torna in Serie A.
Nella giornata di oggi l’Atalanta ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il suo arrivo a titolo definitivo.
Affare da 22 milioni di euro più 1 di bonus, con la formula presentata dall’Atalanta che ha fatto la differenza.
Raspadori firmerà un contratto di 5 anni, con stipendio di 4 milioni di euro a stagione.