Antonio Raimondo, attaccante del Bologna, è corteggiato da diverse squadre: dopo Spezia e Carrarese, è ora deciso il pressing del Frosinone

Dopo le esperienze con Venezia e Salernitana nella scorsa stagione, Antonio Raimondo è tornato al Bologna, club che detiene il suo cartellino.

Sull’attaccante classe 2004 si erano mosse lo Spezia e la Carrarese, con il primo club in vantaggio sul secondo.

Nelle ultime ore si è però alzato anche il pressing del Frosinone, deciso ora a puntare sul giocatore.

In sette presenze con l’Italia U21, dopo l’esordio arrivato il 4 giugno del 2024, Raimondo ha già collezionato quattro reti.

Su Raimondo del Bologna c’è il pressing del Frosinone

Di proprietà dei rossoblù, l’attaccante classe 2004 ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club. Lo Spezia era in vantaggio sulla Carrarese per arrivare alla giovane punta, che nell’ultima stagione ha passato metà stagione in prestito al Venezia e l’ultima parte alla Salernitana.

In Serie B il giocatore vanta 50 presenze complessive, impreziosie da 10 gol e 1 assist. Non è ancora arrivata invece la prima rete in Serie A, nonostante le 13 presenze (ma con pochissimi minuti raccolti). Più ricco il bottino con l’Italia U21, con cui Raimondo ha trovato 4 volte la via del gol in 7 partite.