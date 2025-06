Francesco Farioli, ex allenatore del Porto, è sempre più vicino al diventare il nuovo allenatore del club portoghese: gli aggiornamenti

Prima la chiusura del rapporto con Martìn Anselmi. Poi la definizione dell’intesa con Francesco Farioli. Sono questi i prossimi passi in programma in casa Porto per la propria panchina.

Il club portoghese ha identificato nell’ex Ajax il profilo prescelto alla guida tecnica della squadra.

Nei prossimi giorni, le parti dovranno dunque definire l’intesa finale.

Ma ciò che filtra è la convinzione sempre più forte del Porto nell’affidarsi all’ex responsabile della panchina dell’Ajax, con cui l’italiano ha fatto molto bene nella stagione 2024/2025.

Porto, sempre più vicino Farioli

Come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, il Porto aveva iniziato a gennaio del 2025 a seguire il profilo di Francesco Farioli per la propria panchina. Esattamente dall’esonero di l’esonero di Vítor Bruno, ex guida tecnica del club. Il profilo dell’italiano è infatti considerato da tempo come uno dei più adatti per lo stile dei portoghesi.

All’epoca l’allenatore preferì restare in Olanda all’Ajax, club con il quale ha sfiorato la vittoria del campionato la scorsa stagione. Ora invece, Farioli sarebbe pronto a sposare questo nuovo progetto e ad accettare la proposta dei Dragões.