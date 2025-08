Pisa, prosegue la trattativa per Troilo: intanto il giocatore saluta il Belgrano

Il Pisa non ha smesso di lavorare per arrivare al difensore argentino del Belgrano, Mariano Troilo: la situazione

“Oggi è stata la mia ultima partita al Belgrano. Destino al Pisa? Credo proprio di sì“. Così Mariano Troilo, obiettivo per la difesa del Pisa, ha parlato alla stampa locale al termine della sua ultima partita in Argentina.

In queste settimane vi avevamo raccontato di questa trattativa, con il club italiano che è ora vicino ad arrivare al giocatore.

Il classe 2003 è di proprietà del Club Atlético Belgrano in Primera Division Argentina. E dopo l’indizio del padre arrivato sui social negli scorsi giorni, ci ha pensato anche il giocatore a confermare l’ormai prossima partenza del giocatore.

“Non c’è ancora la firma, ma posso dire che il mio destino è al Pisa“, ha detto il giocatore ai microfoni di “cadena3″, nota radio argentina. Tuttavia, manca ancora l’accordo totale tra i club per definire la cessione del giocatore al club neopromosso in A guidato da Alberto Gilardino,