Pisa-Troilo, ci siamo: ridotta la distanza con il Belgrano

Il Pisa è ormai vicino a chiudere l’operazione per Mariano Troilo, difensore argentino classe 2003 del Belgrano: i dettagli

Ormai ci siamo: è quasi arrivata alla conclusione l’operazione che porterà il difensore argentino Mariano Troilo in Italia.

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto, il Pisa ha avuto nuovi contatti con il Belgrano.

Le parti si osno avvicnate molto e manca ormai poco alla definizione della trattativa tra i due club.

Il giocatore ha già salutato il suo club negli scorsi giorni e sta aspettando solo che tutto venga ultimato per poter poi partire e cominciare la sua nuova avventura in Serie A.