Pisa, domani le visite mediche di Raúl Albiol
Il difensore torna in Serie A
Dopo aver dato l’ok al trasferimento, Raúl Albiol svolgerà domani, lunedì 1 settembre, le visite mediche con il Pisa.
Il difensore spagnolo torna così in Serie A dopo la precedente esperienza con il Napoli.
Il giocatore Campione del Mondo 2010 si è convinto a sposare il progetto nerazzurro e a tornare in Italia dopo l’esperienza terminata alla fine della scorsa stagione con il Villarreal.
Sempre in entrata, la società è vicina alla chiusura per Giovanni Bonfanti dall’Atalanta.