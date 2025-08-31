Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, domani le visite mediche di Raúl Albiol

Gianluca Di Marzio 31 Agosto 2025
Raúl Albiol

Il difensore torna in Serie A

Dopo aver dato l’ok al trasferimento, Raúl Albiol svolgerà domani, lunedì 1 settembre, le visite mediche con il Pisa.

Il difensore spagnolo torna così in Serie A dopo la precedente esperienza con il Napoli.

Il giocatore Campione del Mondo 2010 si è convinto a sposare il progetto nerazzurro e a tornare in Italia dopo l’esperienza terminata alla fine della scorsa stagione con il Villarreal.

Sempre in entrata, la società è vicina alla chiusura per Giovanni Bonfanti dall’Atalanta.