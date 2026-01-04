Pisa, accordo in chiusura per Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzeň

Il Pisa piazza un colpo in attacco. I nerazzurri sono in chiusura per Rafiu Durosinmi, attaccante del Viktoria Plzeň



Colpo in attacco per il Pisa. Come riportato da Valentina Mariani di Sky Sport, il club nerazzurro è vicino alla chiusura dell’accordo con il Viktoria Plzeň per Rafiu Durosinmi, attaccante classe 2003. Le parti sono vicine alla stretta di mano definitiva sulla base di un accordo da 9 milioni più 2 di bonus.

Il giocatore nigeriano è una delle stelle del campionato ceco. In questa stagione Durosinmi ha totalizzato 13 gol in 32 presenze tra campionato e coppe. La punta africana si è messa in mostra in Europa con ottime prestazioni prima nelle qualificazioni alla Champions e poi nella Phase League dell’Europa League.

Il Viktoria Plzeň è attualmente quarto nella Czech First League, a meno 13 dallo Slavia Praha capolista. In campionato Durosinmi occupa il sesto posto nella classifica marcatori, con 7 reti.