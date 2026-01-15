Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, fatta per Loyola e Joao Pedro: entrambi sono attesi domenica in Italia

Gianluca Di Marzio 15 Gennaio 2026
Felipe Loyola (Imago)
Il Pisa ha chiuso per un doppio rinforzo: domenica arriveranno in Italia Loyola dall’Independiente e l’ex Cagliari Joao Pedro

Gilardino e il suo Pisa si preparano ad accogliere un doppio rinforzo dal mercato: si tratta di Felipe Loyola e di Joao Pedro.

Il primo arriva in prestito dall’Independiente per 1 milione e 300 mila euro, con altri 100 mila euro di bonus legati alla salvezza e ulteriori 100 mila al raggiungimento delle 100 presenze.

Il secondo torna in Serie A dopo l’esperienza all’Atlético San Luis, in Messico.

Entrambi sono attesi già nella giornata di domenica 18 gennaio in Italia per iniziare la loro nuova avventura.

 

 