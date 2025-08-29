Pisa, Lorran è arrivato in città | FOTO E VIDEO
Il calciatore è arrivato a Pisa
Lorran è arrivato a Pisa, nell’hotel del ritiro prepartita. Il trequartista brasiliano è pronto per la nuova avventura in Serie A.
La squadra allenata da Gilardino ha infatti chiuso la trattativa con i brasiliani in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto (che diventa obbligo in caso di salvezza) a 4 milioni più 50% sulla rivendita in favore del Flamengo, che inoltre avrà la possibilità di pareggiare in futuro eventuali offerte per lui.
Lorran è uno dei giovani più talentuosi del panorama calcistico brasiliano.
Vanta già un palmares importante – dalla Copa Libertadores Under 20 alla Coppa Intercontinentale vinta contro il Barcellona U20 – e che conta 36 presenze con la prima squadra del Flamengo.