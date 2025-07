Dai nuovi arrivi alle trattative: il Pisa ci prova anche per Lorran del Flamengo

Le ultime in casa Pisa

Inizia a prendere forma il nuovo Pisa di Alberto Gilardino, il primo in Serie A 34 anni dopo l’ultima volta.

Dopo i primi allenamenti a Morgex, il club attende Akinsanmiro e Scuffet proprio in ritiro. Per Denoon, invece, ci sarà da attendere ancora qualche giorni.

Ma non finisce qui il calciomercato in entrata del Pisa. Oltre alle trattative aperte per Simeone-Zerbin e Troilo, la società ci sta provando seriamente per Lorran, trequartista 2006 del Flamengo.

Il calciatore brasiliano ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro: non sarà un’operazione semplice, ma la volontà del Pisa è quella di provarci anche per lui.