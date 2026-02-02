Pisa, colpo a sorpresa: arriva Iling-Junior dall’Aston Villa

Samuel Iling-Junior è pronto a vestire la maglia del Pisa. L’esterno inglese arriverà dall’Aston Villa in prestito fino a giugno

Il Pisa piazza un colpo a sorpresa: Samuel Iling-Junior. L’esterno inglese arriva in prestito fino a giugno dall’Aston Villa.

Il talento classe 2003 conosce bene la Serie A, avendo vestito le maglie della Juventus e del Bologna. Il giocatore è cresciuto proprio nella Next Gen bianconera, dove si è messo in luce ottenendo la chiamata in prima squadra.

In questa prima parte di stagione, Iling-Junior ha vestito la maglia del West Bromwich Albion, in prestito dall’Aston Villa. Con i Baggies, l’inglese ha totalizzato 24 presenze e 1 gol in Championship.