Pisa, Gilardino il prescelto ma manca l’accordo economico: si continua a trattare

Alberto Gilardino è il prescelto per la panchina del Pisa. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa economica definitiva

Alberto Gilardino è il prescelto per la panchina del Pisa. I nerazzurri sono convinti di affidare all’ex Genoa le redini della squadra in Serie A. Resta da sciogliere il nodo economico. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva.

Gilardino è reduce dall’esperienza al Genoa. Dopo aver allenato le giovanili rossoblù, nel 2022 l’ex attaccante è stato promosso sulla panchina della prima squadra.

Lo scorso novembre il Genoa ha esonerato Gilardino, sostituito da Patrick Vieira.

Anche il Pisa è reduce da un addio ufficiale. I nerazzurri hanno reso nota la risoluzione contrattuale con Filippo Inzaghi, protagonista della promozione in A dei toscani.