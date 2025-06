Pisa, incontro con il Como per Goldaniga e Fadera: la situazione

Le ultime novità sul calciomercato del Pisa

Il Pisa, neopromosso in Serie A, continua a muoversi sul calciomercato. La squadra nerazzurra, che nelle scorse ore ha annunciato Alberto Gilardino come nuovo allenatore, ha chiesto al Como Goldaniga e Fadera.

L’operazione per il secondo, in particolar modo, può andare in porto. Goldaniga ha giocato 32 partite in Serie A nella stagione 2024/25 mettendo a segno anche un gol.

Lo stesso discorso vale per Fadera: il classe 2001 ha giocato 28 partite in Serie A mettendo a segno una rete e 4 assist.

Il Pisa – con Filippo Inzaghi in panchina nella passata stagione – ha raggiunto la promozione in Serie A grazie ai 76 punti raccolti