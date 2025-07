Assist e affidabilità: perché Cuadrado al Pisa sarà un valore aggiunto

Statistiche e dettagli sul calciatore colombiano che vestirà la maglia del Pisa

Per la terza volta in carriera (e con tre maglie diverse) Juan Cuadrado vestirà una maglia nerazzurra. Dopo l’ultima stagione con Inter e Atalanta, infatti, il calciatore colombiano diventerà un nuovo giocatore del Pisa.

Aveva l’opportunità di andare all’estero (al Valencia), ma la volontà di Cuadrado – di voler rimanere in Serie A – è stata decisiva.

Un vero e proprio colpo quello chiuso dalla società neopromossa per un profilo che sicuramente potrà dare esperienza. Ma non solo.

Quanto potrà incidere il colombiano a Pisa?

Assist e affidabilità

I dati parlano chiaro. Tra i giocatori attualmente impegnati in Serie A solamente Paulo Dybala (67) ha servito più assist in carriera di lui (62). Cuadrado arriva da una seconda parte di stagione – con l’Atalanta – molto positiva, in cui ha dimostrato ancora affidabilità e grande efficacia.

Dal 21 gennaio al 4 maggio, il colombiano ha saltato una sola partita (quella contro l’Inter del 16 marzo). Nella fase cruciale del campionato, Cuadrado ha giocato 18 partite sulle 19 (13 in campionato, 4 in Champions e 8 su 10 totali nella competizione, 1 in Coppa Italia). Come i “nuovi” Dzeko e Modric: anche a 37 anni, Cuadrado continua a incidere. E potrà farlo anche con il Pisa.