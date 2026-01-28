Pisa, Louis Buffon in prestito al Pontedera

Louis Buffon lascia temporaneamente il Pisa. Il centrocampista si trasferirà in prestito al Pontedera, in Serie C

Louis Buffon è pronto per una nuova avventura. L’attaccante si trasferirà in prestito al Pontedera, in Serie C. Il figlio d’arte ha esordito in Serie A nella stagione in corso. Il classe 2007 è sceso in campo in 4 occasioni contro Bologna, Inter, Lecce e Juventus.

Louis ha messo in mostra tutta la sua qualità con la maglia del Pisa nel campionato Primavera 2. Con la formazione giovanile, il talentuoso attaccante ha totalizzato 13 reti in 38 gare.

Alberto Gilardino ha concesso alcune chance al ragazzo, che ha ripagato la fiducia dell’allenatore con 4 buone prestazioni. Il prestito al Pontedera, in Lega Pro, può aiutare il classe 2007 a crescere.

Attualmente, la formazione toscana occupa l’ultima posizione nel girone B di Serie C, con 15 punti in 21 gare.