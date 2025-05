Pisa, per l’attacco piace Borrelli: la situazione

Il Pisa, neopromosso in Serie A, lavora sul mercato. I nerazzurri sono interessati all’attaccante del Brescia Gennaro Borrelli

Il Pisa si prepara al prossimo campionato di Serie A. Dopo la conquista di una promozione attesa da trentaquattro anni, la società nerazzurra ha già iniziato a lavorare per quanto riguarda il prossimo mercato.

Tra i profili graditi al Pisa c’è quello di Gennaro Borrelli. L’attaccante, di proprietà del Brescia, in due stagioni con la maglia del club lombardo ha messo a segno sedici gol in sessantaquattro partite disputate.

Nessuna trattativa al momento tra i due club, ma certamente l’attaccante classe 2000 è uno dei nomi sui quali la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi per rifornire un reparto che vede già i danesi Lind e Meister, oltre a Bonfanti, che rientrerà dal prestito al Bari.

La formazione allenata da Filippo Inzaghi studia le prime mosse per il prossimo calciomercato estivo, in vista della stagione di Serie A.

Da Pescara ai gol con il Brescia

Gennaro Borrelli ha iniziato la sua carriera con la maglia del Pescara. Partito dall’under 17 biancazzurra, il classe 2000 si è affermato in Serie B con la squadra abruzzese. Dopo oltre 100 presenze con il Pescara, Borrelli si è trasferito prima a Cosenza e poi alla Juve Stabia, in Serie C.

Dopo i playoff di Lega Pro con la maglia del Monopoli, l’attaccante ha esordito in Serie A con il Frosinone. Il 19 agosto 2023, Borrelli è sceso in campo contro il Napoli. Quest’anno, il numero 29 ha giocato in Serie B con il Brescia. La punta ha raccolto 6 gol e 2 assist in 34 partite con i biancazzurri.