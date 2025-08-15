Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, si torna su Giovanni Bonfanti per la difesa

Gianluca Di Marzio 15 Agosto 2025
Giovanni Bonfanti (IMAGO)

Dopo il sorpasso del Parma per Troilo, il Pisa è tornato su Giovanni Bonfanti, già in prestito con i nerazzurri nella scorsa stagione

Il Pisa torna su Giovanni Bonfanti per rinforzare la difesa.

Il Parma ha sorpassato il club nerazzurro nella corsa per Troilo: il classe 2003 del Belgrano è ormai a un passo dal club gialloblù.

Proprio per questo la squadra di Gilardino ha scelto di tornare su Bonfanti, che ha già giocato al Pisa nella scorsa stagione, in prestito dall’Atalanta.

Con i nerazzurri ha giocato 23 partite tra campionato e Coppa Italia, fornendo un assist.