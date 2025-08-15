Pisa, si torna su Giovanni Bonfanti per la difesa
Dopo il sorpasso del Parma per Troilo, il Pisa è tornato su Giovanni Bonfanti, già in prestito con i nerazzurri nella scorsa stagione
Il Pisa torna su Giovanni Bonfanti per rinforzare la difesa.
Il Parma ha sorpassato il club nerazzurro nella corsa per Troilo: il classe 2003 del Belgrano è ormai a un passo dal club gialloblù.
Proprio per questo la squadra di Gilardino ha scelto di tornare su Bonfanti, che ha già giocato al Pisa nella scorsa stagione, in prestito dall’Atalanta.
Con i nerazzurri ha giocato 23 partite tra campionato e Coppa Italia, fornendo un assist.