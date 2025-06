Per la panchina del Pisa in pole c’è Alberto Gilardino

Il Pisa sta scegliendo il suo prossimo allenatore per il post Inzaghi. Tra i candidati per la panchina in pole c’è Alberto Gilardino, reduce dall’esonero con il Genoa. L’ex attaccante può tornare in Serie A dopo la fine dell’esperienza con i rossoblù nello scorso novembre.

Restano in corsa per la panchina anche Marco Giampaolo e Matias Almeyda. Nel weekend il club dovrebbe prendere una decisione.