Pisa, c’è fiducia per chiudere oggi con Raul Albiol
Il Pisa ha incontrato Raul Albiol, e c’è fiducia per chiudere già oggi a pranzo: si discute su un contratto di un anno con opzione
Raul Albiol è arrivato a Forte dei Marmi nella giornata di ieri, 27 agosto, e c’è stato un primo incontro con il Pisa.
C’è fiducia per chiudere già oggi, 28 agosto, per pranzo: si discute sulle condizioni di un contratto annuale con opzione.
Il club nerazzurro ha presentato il progetto al difensore, al momento svincolato dopo le sei stagioni con il Villarreal.
Albiol vorrebbe chiudere la carriera in Italia, dove ha già vestito la maglia del Napoli per sei anni.