Pisa, in chiusura Akinsamiro: operazione in prestito con diritto di riscatto

Il Pisa sta chiudendo per Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista dell’Inter: operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Il Pisa continua a lavorare su diverse operazioni. I nerazzurri stanno chiudendo per Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di proprietà dell’Inter.

Il club toscano è in chiusura per un’operazione in prestito con diritto di riscatto, con l’Inter che avrà il controriscatto sul giocatore.

Nella scorsa stagione Akinsanmiro ha vestito la maglia della Sampdoria, con cui ha giocato 38 partite tra campionato e Coppa Italia.

Nel frattempo il Pisa lavora anche per rinforzare l’attacco, continuando a lavorare per l’arrivo di Giovanni Simeone.