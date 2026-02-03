Questo sito contribuisce all'audience di

Sampdoria, l’arrivo di Nicholas Pierini a Bogliasco per l’allenamento | FOTO e VIDEO

Marco Bovicelli 3 Febbraio 2026
Pierini al primo allenamento con la Sampdoria
Pierini al primo allenamento con la Sampdoria

Il nuovo attaccante della Sampdoria Nicholas Pierini è arrivato a Bogliasco per il primo allenamento: le immagini

Nicholas Pierini, attaccante classe 1998, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Sampdoria.

Dopo essere arrivato in prestito dal Sassuolo, il giocatore si è presentato nella mattina di martedì 3 febbraio 2026 a Bogliasco per il primo allenamento con la sua nuova squadra.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

Forza Doria!” sono state le sue prime parole all’arrivo al centro.

Giocatore che in questa stagione con la maglia neroverde ha collezionato 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia, restando in campo per un totale di 175 minuti.

 

 