Sampdoria, l’arrivo di Nicholas Pierini a Bogliasco per l’allenamento | FOTO e VIDEO
Il nuovo attaccante della Sampdoria Nicholas Pierini è arrivato a Bogliasco per il primo allenamento: le immagini
Nicholas Pierini, attaccante classe 1998, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Sampdoria.
Dopo essere arrivato in prestito dal Sassuolo, il giocatore si è presentato nella mattina di martedì 3 febbraio 2026 a Bogliasco per il primo allenamento con la sua nuova squadra.
“Forza Doria!” sono state le sue prime parole all’arrivo al centro.
Giocatore che in questa stagione con la maglia neroverde ha collezionato 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia, restando in campo per un totale di 175 minuti.