Pescara, trattativa in corso per Massimo Coda: le ultime

Il Pescara, dopo la promozione in Serie B, ha messo gli occhi su Massimo Coda, di proprietà della Sampdoria: gli aggiornamenti

Il Pescara sta programmando la prossima stagione dopo aver vinto i playoff di Serie C e aver guadagnato di diritto un pass per la Serie B.

Il club ha messo gli occhi su Massimo Coda, storico bomber della categoria attualmente di proprietà della Sampdoria.

La trattativa è ora in corso, con il Pescara che vuole dunque puntare sull’attaccante classe ’88 per rafforzare il proprio reparto offensivo.

Giocatore che vanta 314 presenze in B, in cui ha trovato 135 gol e 46 assist.

Pescara, trattativa per Coda

Il Pescara sta provando a portare Massimo Coda tra le fila del proprio club. L’attaccante è riuscito a mettere a segno 135 reti in Serie B, diventando il bomber più prolifico della categoria. Gol collezionati con le maglie di Salernitana, Benevento, Lecce, Genoa, Cremonese e Sampdoria.

Proprio i blucerchiati detengono il cartellino del giocatore, che era arrivato nella scorsa sessione di calciomercato estivo dal Genoa. Nella scorsa stagione Coda è sceso in campo 37 volte in totale tra campionato e Coppa Italia, con una media di circa 60 minuti giocati a partita. Presenze in cui ha siglato 9 gol e servito 3 assist.