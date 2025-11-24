Davide Faraoni è a Pescara: il difensore svincolato si allenerà con i biancazzurri, che poi decideranno se tesserarlo

Davide Faraoni è alla ricerca di una nuova esperienza, e potrebbe trovarla di nuovo in Italia. Il difensore, al momento svincolato, è arrivato a Pescara nella serata di ieri, 23 novembre.

L’ex Verona svolgerà le visite mediche e si allenerà con la squadra, e nei prossimi giorni il club biancazzurro deciderà se tesserarlo.

Faraoni ha già ribadito di voler tornare in campo, come aveva dichiarato nelle scorse settimane ai nostri microfoni (QUI l’intervista).

Il difensore, come dicevamo, è rimasto svincolato dopo l’ultima stagione al Verona, in cui ha giocato 8 partite.