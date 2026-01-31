Sassuolo, contatti positivi con la Juventus per Pedro Felipe
Le ultime in casa neroverde
Contatti positivi tra il Sassuolo e la Juventus per Pedro Felipe: i club stanno definendo l’intesa per il centrale classe 2004.
Operazione in prestito con diritto di riscatto (con eventuale percentuale sulla rivendita in caso di riscatto).
Già quindici giorni fa avevamo raccontato di come al Sassuolo piacesse il brasiliano, seguito anche dal Verona in Serie A.
Fino a questo momento non ha esordito con la prima squadra in massima serie. Ha invece giocato in Serie C con la Juventus Next Gen.