Parma, chiusa definitivamente la trattativa per Troilo

Ci siamo. Mariano Troilo sarà un nuovo giocatore del Parma.

Chiusa definitivamente la trattativa per il difensore argentino: domani Troilo è atteso in Italia per svolgere le visite mediche.

Nelle scorse ore il Parma aveva sorpassato definitivamente il Pisa.

I toscani avevano infatti l’accordo con il Belgrano per 4 milioni e il 50% sulla futura rivendita e l’opzione per acquistare l’altra metà del cartellino tra un anno, mentre la squadra di Cuesta ha deciso di acquistare subito l’intero cartellino del centrale, opzione preferita dal club sudamericano.