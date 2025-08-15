Parma, ufficiale l’arrivo di Frigan: il comunicato

Ora è ufficiale: Matija Frigan è un nuovo giocatore del Parma. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2030 con i gialloblù

Matija Frigan è un nuovo giocatore del Parma. Il club gialloblù ha annunciato il suo acquisto con un comunicato ufficiale.

L’attaccante classe 2003 arriva dal Westerlo, squadra della Jupiler Pro League (Serie A belga). Come si legge nella nota del Parma, Frigan ha firmato un contratto fino al 2030.

Come anticipato nei giorni scorsi, i gialloblù hanno chiuso per il suo arrivo sulla base di 10 milioni di euro.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Parma, il comunicato su Frigan

“Parma Calcio annuncia che Matija Frigan è stato acquistato a titolo definitivo dal Koninklijke Voetbal Club Westerlo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030“.

“Nato in Croazia a Rijeka nel 2003, Matija ha giocato in carriera 137 partite con quattro Club, ha debuttato in Europa League con l’HNK Rijeka e ha disputato anche i preliminari di Champions League. Con la maglia della nazionale croata è sceso in campo con l’U18, l’U19 e l’U21. Ma è un attaccante e ha solamente un obiettivo fisso in testa: il gol. Ne ha realizzati 42, di cui 20 con il KVC Westerlo. Una grande capacità di vedere la porta, che sia da punta centrale o esterno. La sua è un’attitudine imprescindibile. E da oggi sarà al servizio dei colori gialloblu“.