Parma, è fatta per l’arrivo Matija Frigan
È fatta per l’arrivo di Matija Frigan al Parma: il club gialloblù ha definito l’operazione per l’attaccante croato classe 2003
È fatta per Matija Frigan al Parma.
L’attaccante classe 2003 arriva dal Westerlo, club della Jupiler Pro League (Serie A belga).
Il club gialloblù ha ormai definito l’operazione, dunque il giocatore si unirà presto alla sua nuova squadra.
Frigan aveva già cominciato la nuova stagione con la maglia del Westerlo, segnando una rete nelle prime tre partite di campionato.