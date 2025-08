Parma-Esposito, oggi nuovi contatti con l’Inter per trovare l’intesa

Le ultime novità sul futuro dell’attaccante classe 2002

Il Parma è al lavoro per ingaggiare Sebastiano Esposito dell’Inter: previsti per oggi, giovedì 7 agosto, nuovi contatti con i nerazzurri per cercare l’intesa.

Il Parma ha già raggiunto l’accordo con l’attaccante. Resta da capire, però, se il Cagliari proverà o meno un rilancio per effettuare un contro sorpasso.

Altrimenti il Parma può chiudere domani per evitare il rischio di perdere il giocatore.

Esposito – reduce dall’esperienza nel Mondiale per Club dove ha giocato quattro partite – nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia dell’Empoli in 37 occasioni tra tutte le competizioni.