Parma, è fatta per l’arrivo di Cutrone

È fatta per Cutrone al Parma: il club gialloblù ha chiuso l’accordo con il Como per l’arrivo dell’attaccante

Il Parma si prepara ad accogliere Patrick Cutrone: è fatta per il suo arrivo.

Il club gialloblù ha chiuso definitivamente l’accordo con il Como per il trasferimento dell’attaccante in prestito con diritto di riscatto.

Cutrone era stato individuato subito come profilo ideale dopo l’infortunio del nuovo arrivato Frigan.

L’attaccante è reduce da 3 stagioni con il Como, e nell’ultima ha segnato 8 gol e fornito 5 assist in 35 partite.