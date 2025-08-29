Parma, ecco Cutrone: ufficiale l’arrivo dal Como

Patrick Cutrone è un nuovo giocatore del Parma: l’italiano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Como

“Parma Calcio annuncia che Patrick Cutrone è stato acquistato dal Como 1907 a titolo temporaneo con diritto di opzione“.

Così il Parma ha informato dell’arrivo dell’attaccante ex Milan, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Cuesta. Formazione che in questa sessione di calciomercato si era privata di Bonny, andato all’Inter.

“Oltre 100 gol in carriera (fra Serie A, Premier League e le competizioni europee), 7 realizzati nell’ultimo campionato di Serie A (insieme a 5 assist): è nato per il gol, Patrick, lo ha dimostrato ovunque abbia giocato. E oggi il mondo gialloblu non vede l’ora di vedere la sua carica e la sua energia in campo, per festeggiare il suo primo gol con la maglia del Parma Calcio“, si legge nel comunicato.