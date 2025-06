L’allenatore spagnolo è arrivato a Parma, pronto per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina gialloblù

Dopo la novità che vi abbiamo raccontato nel corse delle ultime ore su Carlos Cuesta, sono arrivate le prime immagini dell’allenatore arrivato a Parma.

L’ormai quasi “ex” vice di Arteta all’Arsenal è pronto a sedere sulla panchina dei gialloblù in Serie A.

Lo spagnolo, che ha ventinove anni, diventerà così il più giovane allenatore del nostro campionato.

Nelle prossime ore è dunque attesa la firma, che definirà il nome ufficiale del sostituto di Cristian Chivu.

Parma, ecco Cuesta

Carlos Cuesta sta per diventare l’allenatore del Parma. Nel suo palmares le esperienze anche con la Juventus Under 17 e quella da assistente di Arteta all’Arsenal. Gunners che hanno sbloccato l’arrivo dello spagnolo, pronto ora firmare il contatto che lo legherà ai gialloblù.

Nato a Palma de Mallorca nel 1995, l’allenatore non vanta grandi esperienze da calciatore in carriera. A 18 anni arriva la decisione di studiare, per provare a intraprendere una carriera manageriale. Così, dopo un corso in scienze motorie a Madrid, Cuesta decide di fare le cose in grande, intraprendendo la carriera da allenatore nell’Under 14 dell’Atletico Madrid.