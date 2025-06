Le parole dell’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, alla “Gazzetta” di Parma: tra mercato presente e futuro

Intervistato alla “Gazzetta” di Parma, l’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha fatto il punto su diverse questioni del club gialloblù.

Dalla questione allenatore fino al mercato in entrata e in uscita. Come quella legata a Bonny: “Bonny lo vuole l’Inter? Ne parleremo ma a fronte di un’offerta economica interessante“, ha detto l’ad. Per arrivare poi anche alla questione stadio.

“Cuesta chiuso? Non ancora, ma pensiamo possa essere il profilo giusto per aprire un ciclo“, ha esordito l’ex Juventus.

Cherubini ha anche fatto un punto sulla stagione a 360 gradi del Parma, parlando non solo della Prima squadra. Di seguito le sue parole.

Parma, le parole di Cherubini

“Il bilancio della stagione è super positivo. Non solo per la salvezza, ma anche per la promozione del Parma Women in Serie A e quella della Primavera nel torneo Primavera 1“, ha dichiarato l’amministratore delegato. Che ha poi aggiunto: “Sono arrivato in un periodo complicato. Abbiamo esonerato Pecchia, una decisione molto sofferta. Poi è arrivato Chivu, che rappresentava una rottura rispetto a Fabio. Siamo stati bravi e fortunati a incontrarlo, abbiamo deciso tutti assieme di assumerci questo rischio. Inter? Una società non può trattenere un allenatore chiamato da una squadra finalista in Champions, sono felice per lui. Giocatori dell’Inter legati a questa operazione? No, non ce ne sono“.

Sul mercato ha poi annunciato: “Avevamo promesso a Bonny di assecondare le sue richieste a fine stagione, ma servono tempi brevi e un’offerta importante. Mercato in entrata? Contiamo di prendere un giocatore per ruolo. Credo che con il rientro di alcuni infortunati e prestiti abbiamo uno zoccolo duro. Poi certo, dovremo sostituire chi partirà ma non pensiamo a una rivoluzione. Man, Sohm e altri potrebbero partire: hanno dato tanto al Parma, quindi se arriveranno offerte importanti saremo riconoscenti nei loro confronti. Leoni e Suzuki non sono sul mercato, la volontà è di tenerli. Bernabè e Circati sono stati infortunati per tanto, per noi è come se fossero nuovi arrivi quando rientreranno“. Sugli obiettivi per la prossima stagione ha poi detto: “Vogliamo consolidarci tra le squadre che restano stabilmente in Serie A. Abbiamo abbassato i prezzi dei biglietti per rendere il Tardini uno stadio accessibile a tutti. Sono previsti poi lavori di restyling“.